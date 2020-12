Champions League, il Psg batte lo United. Il Chelsea ne fa 4 al Siviglia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non solo Lazio e Juve nella serata di Champions League. Spicca il successo per 3-1 del Psg sul campo del Manchester United: due gol di Neymar e uno di Marquinhos (di Rashford il gol del provvisorio pareggio inglese) regalano i tre punti ai francese. Ora nel girone H Psg, Manchester United e Lipsia sono tutte e tre a nove punti. Nel gruppo E il Chelsea si assicura il primo posto, superando in modo perentorio il Siviglia sul suo campo per 4-0 grazie a uno storico poker di Giroud. Nel gruppo della Juve, il Barcellona ne fa 3 al Ferencvaros (gol di Griezmann, Braithwaite e Dembelé su rigore). In quello della Lazio, il Bruges vince 3-0 contro lo Zenit (reti di De Ketalaere, Vanaken e Lang). Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non solo Lazio e Juve nella serata di. Spicca il successo per 3-1 del Psg sul campo del Manchester: due gol di Neymar e uno di Marquinhos (di Rashford il gol del provvisorio pareggio inglese) regalano i tre punti ai francese. Ora nel girone H Psg, Manchestere Lipsia sono tutte e tre a nove punti. Nel gruppo E ilsi assicura il primo posto, superando in modo perentorio ilsul suo campo per 4-0 grazie a uno storico poker di Giroud. Nel gruppo della Juve, il Barcellona ne fa 3 al Ferencvaros (gol di Griezmann, Braithwaite e Dembelé su rigore). In quello della Lazio, il Bruges vince 3-0 contro lo Zenit (reti di De Ketalaere, Vanaken e Lang). Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Volley, Champions League: Trento batte 3-1 i cechi del Karlovarsko

Seconda vittoria di fila per la Trentino Itas, che soffre nel primo set e poi emerge alla distanza nonostante qualche assenza di troppo: grandi prove di Koov, ...

Borussia Dortmund - Lazio, Favre: "Rigore su Milinkovic? Questo è teatro"

Al termine del match di Champions League tra Borussia Dortmund terminato 1-1, Lucien Favre è intervenuto sul sito ufficiale del club. L'allenatore dei gialloneri ha commentato il match e il contatto ...

