Champions League | i risultati di oggi | Chelsea primo | battaglia tra PSG | Lipsia e United Ok Juventus | pari Lazio

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera si sono giocate otto partite valide per la quinta giornata della fase a gironi della2020-2021 di calcio. Laha sconfitto la Dinamo Kiev per 3-0 (gol di Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata) e resta così in corsa per ilposto nel gruppo G, ma dovrà battere il Barcellona con tre gol di scarto al Camp Nou (o con 2, ma dal 3-1 in su). I catalani hanno infilato la quinta vittoria consecutiva, imponendosi per 3-0 sul campo del Ferencvaros (Griezmann, Braithwaite e Dembele sono andati in rete tra 14? e 28?). Laha pareggiato per 1-1 contro il Borussia Dortmund (Ciro Immobile su rigore ha ripreso la rete di Guerreiro). I biancocelesti sono vicinissimi agli ottavi di finale, basterà un pareggio nello scontro diretto contro il Brugge all’Olimpico (i ...