Champions League | Borussia Dortmund-Lazio | Inzaghi si affida alla coppia Correa-Immobile Le formazioni ufficiali

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Si prepara a scendere in campo ladi Simoneche, questa sera, affronterà ilin una sfida dposta in palio alta. Qualora i biancocelesti dovessero ottenere i tre punti, avrebbero infatti la matematica certezza di passare agli ottavi di. Ritorno in campo per Milinkovic-Savic, Ciroin campo dal 1° tornerà aper la prima volta da avversarioDi seguito, le(3-4-3): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro; Reyna, Reus, Hazard. All.: ...