Champions League, 5a giornata: Juve sul velluto, la Lazio a un passo dagli ottavi. Che equilbrio nel gruppo H! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Notte di Champions League: sei le gare disputate e valide per la quinta giornata della competizione.La Juventus archivia la pratica Dinamo Kiev con un secco 3-0 firmato dal tridente offensivo schierato da Andrea Pirlo ossia Chiesa, Ronaldo e Morata. I bianconeri hanno raggiunto quota 12 in classifica ma restano dietro al Barcellona che ha annientato 3-0 il Ferencvaros, ai piemontesi per chiudere al primo posto servirà sconfiggere in trasferta i blaugrana con tre gol di scarto. Ennesimo pareggio esterno per la Lazio di Simone Inzaghi che resta imbattuta lontano dall'Olimpico, a Dortmund la sfida tra galloneri e capitolini termina 1-1 grazie alle reti di Guerreiro e Immobile su rigore. I biancocelesti al momento occupano la seconda posizione nel girone con 9 punti conquistati alle spalle del Borussia ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Notte di: sei le gare disputate e valide per la quintadella competizione.Lantus archivia la pratica Dinamo Kiev con un secco 3-0 firmato dal tridente offensivo schierato da Andrea Pirlo ossia Chiesa, Ronaldo e Morata. I bianconeri hanno raggiunto quota 12 in classifica ma restano dietro al Barcellona che ha annientato 3-0 il Ferencvaros, ai piemontesi per chiudere al primo posto servirà sconfiggere in trasferta i blaugrana con tre gol di scarto. Ennesimo pareggio esterno per ladi Simone Inzaghi che resta imbattuta lontano dall'Olimpico, a Dortmund la sfida tra galloneri e capitolini termina 1-1 grazie alle reti di Guerreiro e Immobile su rigore. I biancocelesti al momento occupano la seconda posizione nel girone con 9 punti conquistati alle spalle del Borussia ...

OptaPaolo : 2008 - La rete di #Darmian è arrivata su assist di Gagliardini: era da novembre 2008 che un giocatore italiano dell… - UEFAcom_it : Primo gol con la maglia della Juventus e prima rete in UEFA Champions League per Federico Chiesa ?????? #UCL |… - Inter : ??? | MATCH REPORT Un'Inter feroce, generosa e forte, irriducibile ?? Il racconto di #BorussiaInter minuto per minu… - CorkScrew12 : RT @RealMarco94: Ultima giornata di Champions League tra 1 settimana piena di scontri diretti, ancora molto da decidere. Gironi B ed H di f… - EstherLamarr : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Bruges-Zenit 3-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Champions League, Dortmund-Lazio 1-1: Immobile risponde nella ripresa a Guerreiro

Al Signal Iduna Park la Lazio sciupa la prima occasione per strappare il pass per gli ottavi di Champions League. I biancocelesti agguantano comunque l’1-1 contro il Borussia Dortmund: dopo il ...

Combinazioni Man United e PSG ultima giornata Champions League: tutti gli scenari del gruppo H

Combinazioni Man United e PSG ultima giornata Champions League: tutti gli scenari del gruppo H. Ecco i possibili piazzamenti ...

Al Signal Iduna Park la Lazio sciupa la prima occasione per strappare il pass per gli ottavi di Champions League. I biancocelesti agguantano comunque l’1-1 contro il Borussia Dortmund: dopo il ...Combinazioni Man United e PSG ultima giornata Champions League: tutti gli scenari del gruppo H. Ecco i possibili piazzamenti ...