Champions, Juventus sul velluto contro la Dinamo Kiev. La Lazio si salva a Dortmund (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le italiane concludono il quarto turno della fase a gironi di Champions League in maniera decisamente positiva. Dopo il pari dell'Atalanta e la vittoria dell'Inter, oggi arrivano un successo firmato dalla Juventus e un pari preziosissimo della Lazio sul campo del Borussia Dortmund. I bianconeri hanno già il pass per gli ottavi, mentre i biancocelesti dovranno attendere l'ultima giornata.Juventus-Dinamo KievIl primo squillo della partita arriva da parte di Chiesa che non trova la porta per un soffio. La Juventus sembra comunque pienamente in controllo e al 21' si sblocca l'incontro. Ci pensa lo stesso Chiesa con un colpo di testa perfetto su assist di Alex Sandro. La Dinamo Kiev prova a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le italiane concludono il quarto turno della fase a gironi diLeague in maniera decisamente positiva. Dopo il pari dell'Atalanta e la vittoria dell'Inter, oggi arrivano un successo firmato dallae un pari preziosissimo dellasul campo del Borussia. I bianconeri hanno già il pass per gli ottavi, mentre i biancocelesti dovranno attendere l'ultima giornata.Il primo squillo della partita arriva da parte di Chiesa che non trova la porta per un soffio. Lasembra comunque pienamente inllo e al 21' si sblocca l'in. Ci pensa lo stesso Chiesa con un colpo di testa perfetto su assist di Alex Sandro. Laprova a ...

