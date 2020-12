Champions | Barcellona e Chelsea ok Il PSG espugna l’Old Trafford

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo chiama, ma non risponde Leo Messi. Il campione argentino non scende in campo, ma ilriesce a fare a meno del suo numero 10 schiantando agevolmente il Ferencvaros con un netto 3-0. Vanno in gol Griezmann, Braithwaite e Dembele. La Lazio pareggia contro il Borussia Dortmund e dovrà sudarsi il pass per gli ottavi nel prossimo turno. Merito del Brugge che demolisce nettamente lo Zenit per 3-0.LE ALTRENel gruppo E ilconquista il primo posto spazzando via il Siviglia con un rotondo 4-0. Nella sfida per l'Europa League, si impone il Krasnodar ai danni del Rennes. Il gruppo H resta apertissimo: il Lipsia vince per 4-3 sul Basaksehir e aggancia PSG e Manchester United in testa. I francesino l'Oldbattendo i Red Devils per 3-1 con Neymar autore di una doppietta. ITA Sport ...