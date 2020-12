C'era una volta il l'eurodeputato sovranista omofobo Jozsef Szajer: beccato in un'orgia gay (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ribadendo che non c'è nulla di male a fare orge, (in tempi di Covid però sarebbero vietate) e che essere gay è normale come essere etero, il fatto che in un'orgia gay sia stato beccato un eurodeputato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ribadendo che non c'è nulla di male a fare orge, (in tempi di Covid però sarebbero vietate) e che essere gay è normale come essere etero, il fatto che in un'gay sia statoun...

borghi_claudio : @w_n_compass ma certo, è il solito modo di pensare piddino... il pauperismo marcio che ha ridotto quello che era il… - VittorioSgarbi : #COVID19 Si è perso del tempo utile; i saturimetri si potevano comprare a marzo; la pellicola per i banchi delle sc… - pdnetwork : Succede anche questo: a Teramo, un ragazzo che era un clochard si è laureato con 110 e lode in Scienze infermierist… - evilripper : @sipjezzy La mattina io sono un disastro. Una volta son tornato indietro 2 o 3 volte per verificare se la porta di… - AntoMargiotta : RT @ndl00: “Era un giorno di Maggio, sotto un diluvio di bandiere. Il trionfo solitario, tu figlio di un ferroviere. Dietro i vetri della f… -

Ultime Notizie dalla rete : era una “C'era una volta una scuola, era una bella scuola, era l'Anna Frank” Oggi Treviso Covid, lo strano caso dei “long haulers”, i pazienti che non riescono a guarire anche per mesi

Ammalarsi di Covid-19 e non riuscire a guarire. Ne sa qualcosa anche Mattia, il paziente numero 1 di Codogno che ha faticato non poco a liberarsi dal “mostro”. La sindrome è ...

Milan, Maldini: "Ibra era un rischio, ma è un campione unico"

Qualche retroscena, una certezza e un lungo, troppo lungo, inseguimento. Paolo Maldini parla a ruota libera a Dazn, racconta come il Milan sia riuscito a far tornare Ibra e indica la strada da seguire ...

Ammalarsi di Covid-19 e non riuscire a guarire. Ne sa qualcosa anche Mattia, il paziente numero 1 di Codogno che ha faticato non poco a liberarsi dal “mostro”. La sindrome è ...Qualche retroscena, una certezza e un lungo, troppo lungo, inseguimento. Paolo Maldini parla a ruota libera a Dazn, racconta come il Milan sia riuscito a far tornare Ibra e indica la strada da seguire ...