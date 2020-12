Caterina Balivo e Maria De Filippi, il primo incontro in mezzo al mare: “Andò sotto il suo yacht e…” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Due delle conduttrici di punta di Rai e Mediaset, Caterina Balivo e Maria De Filippi, hanno avuto modo di conoscersi lontano dagli studi televisivi. Come? Il retroscena inedito e tutto da ridere. Il primo incontro tra Caterina Balivo e Maria De Filippi è stato “organizzato” dal marito dell’ex volto di Vieni da me, Guido Maria L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Due delle conduttrici di punta di Rai e Mediaset,De, hanno avuto modo di conoscersi lontano dagli studi televisivi. Come? Il retroscena inedito e tutto da ridere. IltraDeè stato “organizzato” dal marito dell’ex volto di Vieni da me, GuidoL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Caterina Balivo, top in pelle e decollete profondo: mai vista così! – VIDEO - infoitcultura : Caterina Balivo in terrazzo, la foto dei piedi incanta Instagram - infoitcultura : Caterina Balivo al sole ma svestita, la parte sotto è coperta FOTO - infoitcultura : Caterina Balivo al tavolino, la foto su Instagram: fan scatenati per un piccolo particolare - infoitcultura : Caterina Balivo, la foto dei piedi conquista Instagram: fan «scatenati» tra i commenti -