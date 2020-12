Caso Hotel Miraramare a Reggio, condannata l'ex assessore Angela Marcianò (Di mercoledì 2 dicembre 2020) condannata a Reggio l'ex assessore comunale Angela Marcian , la giuslavorista che ha guidato i Lavori Pubblici del Comune coinvolta nella vicenda dell assegnazione dell Hotel Miramare , la struttura ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 2 dicembre 2020)l'excomunaleMarcian , la giuslavorista che ha guidato i Lavori Pubblici del Comune coinvolta nella vicenda dell assegnazione dellMiramare , la struttura ...

ilNonnoSimpson : RT @LaVeritaWeb: Decreto ingiuntivo al padre: non ha pagato 5.000 euro di vino comprato dal suo hotel. - LuigiDonfrance1 : RT @d_essere: ?? ? Immagini di uno dei numerosi trasferimenti di immigrati dalle Isole Canarie alla Penisola, in questo caso ad Alicante. A… - Esterin62237737 : RT @d_essere: ?? ? Immagini di uno dei numerosi trasferimenti di immigrati dalle Isole Canarie alla Penisola, in questo caso ad Alicante. A… - lorenzo00556952 : RT @d_essere: ?? ? Immagini di uno dei numerosi trasferimenti di immigrati dalle Isole Canarie alla Penisola, in questo caso ad Alicante. A… - d_essere : ?? ? Immagini di uno dei numerosi trasferimenti di immigrati dalle Isole Canarie alla Penisola, in questo caso ad Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Hotel Party in hotel durante l'emergenza covid: la 'nuova moda' delle influencer a Milano MilanoToday.it Nuovo Dpcm- Ristoranti aperti a pranzo per Natale e Capodanno e il divieto di mobilità tra Regioni: le misure sul tavolo del governo

È atteso stasera in Consiglio dei ministri il decreto Covid, che disegnerà la cornice normativa con le misure anti-contagio a partire dal 4 dicembre. Il provvedimento, cui il governo starebbe lavorand ...

Caso Paladino, il Viminale difende la fidanzata di Conte

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha ricostruito alla Camera il caso della fidanzata del premier che ha fatto scattare l’accusa di peculato ...

È atteso stasera in Consiglio dei ministri il decreto Covid, che disegnerà la cornice normativa con le misure anti-contagio a partire dal 4 dicembre. Il provvedimento, cui il governo starebbe lavorand ...La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha ricostruito alla Camera il caso della fidanzata del premier che ha fatto scattare l’accusa di peculato ...