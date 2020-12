Casertana, non basta la buona prestazione: al “Pinto” passa la Vibonese (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta- Nemmeno il tempo di godersi il blitz nel derby di Cava de’ Tirreni che la Casertana torna con i piedi per terra: con un gol per tempo la Vibonese sbanca il “Pinto” e rimette nei guai la compagine di mister Guidi che, in attesa di mettersi a pari match disputati con le concorrenti, torna in una posizione di classifica molto pericolosa. A dire il vero, la squadra campana ha giocato una gara tutt’altro che da buttare, soprattutto nel primo tempo. Sono stati gli episodi a condannare i falchetti, puniti sul finire di entrambe le frazioni di gioco. Casertana pericolosa dopo 60 secondi con Bordin che conclude di poco a lato. L’impatto sul match dei padroni di casa è positivo, al 17? tacco di Varesanovic per Cuppone che conclude alto sulla traversa. Al 24? Icardi lancia Cuppone nello ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta- Nemmeno il tempo di godersi il blitz nel derby di Cava de’ Tirreni che latorna con i piedi per terra: con un gol per tempo lasbanca ile rimette nei guai la compagine di mister Guidi che, in attesa di mettersi a pari match disputati con le concorrenti, torna in una posizione di classifica molto pericolosa. A dire il vero, la squadra campana ha giocato una gara tutt’altro che da buttare, soprattutto nel primo tempo. Sono stati gli episodi a condannare i falchetti, puniti sul finire di entrambe le frazioni di gioco.pericolosa dopo 60 secondi con Bordin che conclude di poco a lato. L’impatto sul match dei padroni di casa è positivo, al 17? tacco di Varesanovic per Cuppone che conclude alto sulla traversa. Al 24? Icardi lancia Cuppone nello ...

