Carpi | nuova liquidita` per la crescita e lo sviluppo di CMB

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Cooperativa Muratori e Braccianti di(Cmb) – storica impresa di costruzioni aderente al movimento cooperativo, oggi a capo di un Gruppo che opera a livello nazionale nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture – ha definito con un pool di banche e istituzioni finanziarie due operazioni per un totale di 116milioni di euro. La prima, di 48milioni, e` relativa al rifinanziamento parziale dell’indebitamento del Gruppo, mentre la seconda – si legge in una nota – e` un finanziamento da 68milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di Sace. Per le due operazioni UniCredit ha agito con il ruolo di Global Coordinator, Bookrunner, Jmla, Agente e Sace Agent, assistita dallo Studio Legale Nctm. I pool financing hanno visto la partecipazione di Bper Banca, Banco Bpm, Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti. Le risorse finanziarie ...