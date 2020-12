Caporalato, cittadini pachistani sfruttati nei campi da loro connazionali per meno di 30 euro al giorno: 12 arresti a Caltanissetta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Libri ‘mastri’ in cui erano annotati i nomi dei lavoratori e il loro compenso, non più di 25-30 euro al giorno. Spesso una parte o persino la totalità del corrispettivo veniva trattenuta dagli sfruttatori. Chi si lamentava, era vittima di spietate spedizioni punitive. Si tratta di cittadini pachistani che versavano in stato di bisogno e venivano sfruttati in aziende agricole di Caltanissetta e provincia da loro connazionali, anche col sistema del Caporalato. Durante la notte, i carabinieri e la polizia hanno sgominato la banda e hanno arrestato 12 persone, di cui una ai domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza restrittiva emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Procura. Sei di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Libri ‘mastri’ in cui erano annotati i nomi dei lavoratori e ilcompenso, non più di 25-30al. Spesso una parte o persino la totalità del corrispettivo veniva trattenuta dagli sfruttatori. Chi si lamentava, era vittima di spietate spedizioni punitive. Si tratta diche versavano in stato di bisogno e venivanoin aziende agricole die provincia da, anche col sistema del. Durante la notte, i carabinieri e la polizia hanno sgominato la banda e hanno arrestato 12 persone, di cui una ai domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza restrittiva emessa dal gip disu richiesta della locale Procura. Sei di ...

