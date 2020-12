Can Yaman | nel 2021 sarà di nuovo in Italia per un progetto che piacerà sicuramente alle tante fan italiane

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il post di qualche giorno fa che ritraeva ildivo della televisione, Can, in abito scuro, si è rivelata alquanto propiziatoria, infatti dal prossimo gennaio, l’attore di Daydreamer, si troverà nuovamente a varcare i confini del nostro paese per lavorare con un regista di fama mondiale. Stiamo parlando di Ferzan Ozpetek. La notizia ci giunge direttamente dai media turchi e ha già fatto la felicità di moltissimi fan dell’attore, che già da tempo auspicavano ad un coinvolgimento tra i due. Sembra proprio che l’incontro avvenuto a settembre 2020 tra Can e Ferzan abbia prodotto i risultati sperati. Foto: Instagram/CanLa notizia è stata comunicata da Tv100.com e si è immediatamente diffusa su Twitter, grazie ai moltissimi fan dell’attore. Date le premesse di successo ottenuto da Can, era facile ...

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman

Mr Wrong/Bay Yanlis con Can Yaman e Ozge Gurel già in mano a Mediaset è perfetto per la serata fiction di Canale 5 I palinsesti Mediaset sono in evoluzione anche a valle dell’emergenza Covid molti han ...Arriva la conferma per Mr Wrong su Canale 5, la nuova serie con protagonista Can Yaman prossimamente in onda con questo titolo. Ecco le news ...