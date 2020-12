Campania fuori da zona rossa, Ricciardi critico: “C’è ancora moltissima pressione” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ordinanza che relega la Campania in zona rossa termina domani, mercoledì 3 dicembre, e mentre il governatore della Toscana Eugenio Giani è certo del passaggio in zona arancione, nella regione del Mezzogiorno regna ancora l’incertezza. Dopo quasi tre settimane di zona rossa, la Campania potrebbe cambiare colore e passare in una zona con norme meno restrittive. Sulla vicenda, tuttavia, Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza e più volte criticato dal governatore campano Vincenzo De Luca, resta scettico: “L’evoluzione è positiva – spiega a Un Giorno da Pecora, su Radio 1 –, c’è un rallentamento dell’indice di contagio in tutta Italia. In alcune regione però è ancora superiore ad 1, è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ordinanza che relega la Campania intermina domani, mercoledì 3 dicembre, e mentre il governatore della Toscana Eugenio Giani è certo del passaggio inarancione, nella regione del Mezzogiorno regnal’incertezza. Dopo quasi tre settimane di, la Campania potrebbe cambiare colore e passare in unacon norme meno restrittive. Sulla vicenda, tuttavia, Walter, consigliere del ministro Roberto Speranza e più volte criticato dal governatore campano Vincenzo De Luca, resta scettico: “L’evoluzione è positiva – spiega a Un Giorno da Pecora, su Radio 1 –, c’è un rallentamento dell’indice di contagio in tutta Italia. In alcune regione però èsuperiore ad 1, è ...

salesucartagine : @justssabs anche io sono della campania, purtroppo niente è deciso, però a dirla tutta hanno rotto il cazzo loro e… - VinGalante : @TaniuzzaCalabra Il babà, fuori da Campania, non si può mangiare. In compenso quando scendo giu mi sfondo a granite! - TaniuzzaCalabra : Tutti a parlare della pizza. Ma voi avete mai mangiato un babà buono fuori dalla Campania? Io no. Qua da me nessun… - annamaria_ff : @MarykoMayko Perché De Luca è uno tosto, è politicamente scorretto, non è sotto il tallone del Governo, del Pd, dei… - anicestellat0 : neve in campania manifesting cosi faccio il pupazzo di neve fuori casa. -

Ultime Notizie dalla rete : Campania fuori Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie