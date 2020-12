Campania, De Luca nomina lo staff: ritorna Mastursi. Entra l’ex consigliere Marciano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ ufficiale Nello Mastursi ritorna alla guida della segretaria del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: il decreto di nomina è stato depositato nella giornata di ieri. Mastursi fu allontanato dal governatore dopo l’inchiesta sul tentativo di pilotare nel 2015 la sentenza sulla legge Severino. Oggi il ritorno. Entra nello staff – come riporta il sito Oradicronache.it anche l’ex consigliere regionale Antonio Marciano, non eletto alle ultime elezioni. Per Marciano si tratta di un ritorno, avendo già lavorato nello staff di Antonio Bassolino. Conferma per il capo ufficio stampa Paolo Russo. Mentre Gualfardo Montanari ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ ufficiale Nelloalla guida della segretaria del presidente della RegioneVincenzo De: il decreto diè stato depositato nella giornata di ieri.fu allontanato dal governatore dopo l’inchiesta sul tentativo di pilotare nel 2015 la sentenza sulla legge Severino. Oggi il ritorno.nello– come riporta il sito Oradicronache.it ancheregionale Antonio, non eletto alle ultime elezioni. Persi tratta di un ritorno, avendo già lavorato nellodi Antonio Bassolino. Conferma per il capo ufficio stampa Paolo Russo. Mentre Gualfardo Montanari ...

enpaonlus : Campania, il cane che commuove: segue il feretro del padrone fino alla sepoltura - Yogaolic : RT @vincenzacrisci: In Campania chi comunica di avere sintomi covid o fa tampone privato positivo viene subito sottoposto a tampone ASL. No… - EmilioFrignati : Io non sono d'acccordo di come si esprime c il Governatore della campania De Luca, ma mi trova d'accordissimo di qu… - Scisciano : Campania, Covid. Test rapidi nelle farmacie. Lamberti (Federlab): “De Luca ‘caudillo’, è scelta assurda. Perché all… - vincenzacrisci : In Campania chi comunica di avere sintomi covid o fa tampone privato positivo viene subito sottoposto a tampone ASL… -