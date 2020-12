Cambiasso rassicura l’Inter | “Il Real Madrid non farà biscotto con il Borussia M’Gladbach”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si fida dele dà fiducia all'Inter. Esteban, storico ex centrocampista nerazzurro, ha solo pParole al miele, di stima e di fiducia per il suo passato compreso quello in maglia madrilena. I blancos potrebbero decidere la qualificazione agli ottavi di Champions della squadra di Conte. In caso di pareggio tra galactiso eMonchengladbach, all'ultimo turno di Champions League, infatti, l'Inter verrebbe eliminata a prescindere dall'esito della sua gara contro lo Shakhtar Donetsk.Il Cuchu, però, è convinto che Zidane e la sua squadradi tutto per vincere la gara: "Si gioca ae ilnon può accettare di passare come secondo nel girone", ha dettoa Sky. "Il...