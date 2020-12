Brocchi: “Pareggio difficile da accettare. Noi poco cinici sotto porta” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Vicenza, finita 1-1: “È un pari difficile da mandare giù, la squadra avrebbe meritato la vittoria. Non siamo stati cinici sotto porta: costruiamo tanto, ma ci manca cattiveria nell’ultimo passaggio. Maric? “I nuovi arrivati hanno bisogno di tempo, gli stranieri di maggior tempo, ogni settimana migliorano e abbiamo bisogno dei loro gol”. Boateng? “Ha giocato una buona partita, ha avuto occasioni per far gol. Sicuramente avrà altre occasioni e magari gli andrà meglio”. Foto: Sito ufficiale Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il tecnico del Monza Cristianha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Vicenza, finita 1-1: “È un parida mandare giù, la squadra avrebbe meritato la vittoria. Non siamo statiporta: costruiamo tanto, ma ci manca cattiveria nell’ultimo passaggio. Maric? “I nuovi arrivati hanno bisogno di tempo, gli stranieri di maggior tempo, ogni settimana migliorano e abbiamo bisogno dei loro gol”. Boateng? “Ha giocato una buona partita, ha avuto occasioni per far gol. Sicuramente avrà altre occasioni e magari gli andrà meglio”. Foto: Sito ufficiale Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

