Britney Spears | icona di stile nel nuovo millennio

Baby one more time, Ops I did it again e Toxic. Chi di noi non ricorda almeno una di queste vibranti canzoni dei primi anni 2000 con una velata nostalgia. E chi può essere l'icona per eccellenza di questi anni se non lei. Stiamo parlando proprio di Britney Spears, che oggi compie 39 anni. La sua carriera di cantante decolla alla sola età di diciassette anni al tramonto degli anni '90, per poi affermarsi come una delle più amate a livello mondiale. Britney non è solo famosa per il successo musicale, ma è diventata un'icona del ventunesimo secolo. Grazie al lei il teen-pop del 2000 è esploso. Il suo essere controversa, sopra le righe e ribelle l'ha resa una delle figure cult di quest'epoca. Se dovessimo riassumere la moda di questi anni non possiamo che pensare a questa ...

