Brindisi | al Perrino sostegno psicologico ai parenti dei degenti

Non solo terapie cliniche, non solo ai ricoverati. La Asl Brindisi ha istituito un servizio di consulenza psicologica riservato ai familiari dei pazienti ospitati al “Perrino” perché affetti da Covid- ...Il Sindacato Cobas dichiara lo stato di agitazione dei lavoratori della ditta Dussmann che operano nella Mensa dell’ospedale Perrino per cancellare un accordo sindacale che prevede il taglio del 30% d ...