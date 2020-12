Boss Doms | Con il mio nuovo progetto solista vi farò ballare

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) E disponibile da pochi giorni uno speciale remix della hit internazionale Back To My Bed di Elderbrook curato da, al secolo Edoardo. Un remix avanguardistico e sperimentale, due caratteristiche che sono diventate ormai la cifra stilistica dell'eclettico produttore, affiancato anche qui dall'amico e collega Achille Lauro. Il singolo di Elderbrook, produttore e cantautore inglese nominato ai Grammy per la sua hit "Cola" realizzata in collaborazione con Camelphat, assume una veste dai toni romantici e introspettivi. Uno speciale remix, l'interpretazione di un brano internazionale fatta da due artisti così eclettici, che fanno ricorso a quella potente commistione di stili musicali eterogenei che li ha contraddistinti nei loro lavori. "Per me è stato un onore lavorare ad un brano di un artista del calibro di Elderbrook: uno degli act di musica ...