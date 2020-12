Borussia Dortmund-Lazio | Tare | “L’assenza di Haaland un vataggio Qualificazione possibile | ma solo ad una condizione”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)si giocano laagli ottavi di finale di Champions League. A parlare a pochi minuti dall'inizio del match è Igli, direttores protivo biancoceleste che nella sua carriera da giocatore ha calcato i campi tedeschi per nove anni."Ritorno sempre con piacere in Germania perchè sono stati 9 anni importanti e che mi hanno aiutato anche nella mia esperienza in Italia".Le parole del direttore sportivo biancoceleste Igliche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a pochi istanti dall'inizio della sfida tra, si è soffermato a parlare dell'impegno che tra pochi minuti attenderà i capitolini soffermandosi sull'assenza del centravanti della compagine tedesca, ...