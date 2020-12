Borussia Dortmund-Lazio, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono state rese le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Lazio, queste le scelte dei due allenatori per la gara di Champions League: Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro; Reyna, Reus, Hazard. All. Favre Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi Foto: twitter uff Borussia D. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono state rese ledi, queste le scelte dei due allenatori per la gara di Champions League:(3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro; Reyna, Reus, Hazard. All. Favre(3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi Foto: twitter uffD. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

