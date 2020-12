Borussia Dortmund – Lazio 1 a 1, per Inzaghi qualificazione rinviata: ora per gli ottavi basta un pareggio col Bruges (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Lazio pareggia contro il Borussia Dortmund 1-1 nel match valido per il Gruppo F di Champions League e rimanda all’ultimo turno il discorso qualificazione. La formazione di Inzaghi domina il primo tempo ma va sotto al 44? con Guerriero. Nella ripresa la reazione biancoceleste viene premiata con il pareggio di Immobile su rigore al 67?. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lapareggia contro il1-1 nel match valido per il Gruppo F di Champions League e rimanda all’ultimo turno il discorso. La formazione didomina il primo tempo ma va sotto al 44? con Guerriero. Nella ripresa la reazione biancoceleste viene premiata con ildi Immobile su rigore al 67?. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

