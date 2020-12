Borussia Dortmnd-Lazio | Reina | “Perdere o pareggiare la stessa cosa”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “La partita di questa sera è stata importante, sapevamo che perdere oera lacosa, ci tenevamo a qualificarci agli ottavi dopo 20 anni. Purtroppo non è arrivato il secondo gol, adesso testa alla prossima in campionato per approcciare al meglio la gara decisiva contro il Bruges”. Lo ha dichiarato il portiere della, Pepe, dopo il pareggio con ilDortmund. “Siamo sulla strada giusta – ha detto lo spagnolo al sito ufficiale del club – manca però una partita, dobbiamo quindi essere consapevoli di quanto fatto e finire al meglio il girone con una vittoria”, ha concluso. SportFace.