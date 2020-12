Bonus 110%: proroga al 2023 e più beneficiari dello sconto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il rinvio della scadenza della maxi detrazione è arrivata in Parlamento come emendamento al legge di Bilancio. Patuanelli: è inevitabile prorogarlo Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il rinvio della scadenza della maxi detrazione è arrivata in Parlamento come emendamento al legge di Bilancio. Patuanelli: è inevitabilerlo

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 110% Mutuo ristrutturazione e bonus 110% MutuiSupermarket.it Santangelo: "Stiamo lavorando per prorogare il Superbonus al 2023"

"Abbiamo presentato un emendamento di maggioranza alla Legge di bilancio per prorogare il Superbonus al 2023" lo afferma il senatore Vincenzo Santangelo, rispondendo all'appello del Presidente di Ance ...

Il superbonus vale 100 mila occupati

Il Superbonus porterà ad un incremento occupazionale di 100.000 addetti. L’impatto sul pil sarà di 3 punti percentuali, con una crescita stimata di ...

