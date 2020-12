Bologna | Sabatini | «Non abbiamo paura dell’Inter | siamo fiduciosi»

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Walterha parlato della partita di sabato trae Inter Walter, dirigente del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della partita di sabato contro l’Inter. «Giochiamo molto volentieri questa partita, ci stimola molto. Stimiamo l’Inter che ieri ha rivoltato un pronostico in Champions. Hanno il morale alto ma noiperché noncomplessi né paure. È un pregio di Mihajlovic, le nostre prestazioni sono sempre positive. Vogliamo giocare la partita con orgoglio e tenacia,molto ottimisti». Leggi su Calcionews24.com

