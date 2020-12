Bollettino 2 dicembre | Fa più paura l’assenza del Natale che il virus

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) I casi diminuiscono ma il numero dei morti resta costante. Nel frattempo nel paese cresce il malumore per le misure anche a. Ospedale (Facebook)Il numero dei contagiati, di quelli che insomma, ancora oggi stanno contraendo ilè nettamente i calo, sui dati nazionali ed in linea di massima in tutte le regioni, anche se qualcuna resiste con numeri che in linea di massima non sono del tutto gestibilissimi. La situazione generale insomma migliora, anche se al momento resta alto il numero dei morti. Il numero dei deceduti, come anticipato, resta alto, e di fatto resterà cosi per alcune settimane ancora, almeno stando a sentire ciò che riferiscono gli esperti del caso. Un numero destinato a rimanere stabile ancora per qualche giorno, e che ci impone quindi la massima allerta anche nel corso delle festività natalizie. Dettaglio, ...