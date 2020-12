(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nei giorni scorsi sono iniziati iper ladell’area di via Verdi, davanti a via Caloggio, acquistata dal Comune dinell’ambito dei beni confiscati. Si tratta di una superficie di circa 2.953 metri quadrati situati nella zona della valle del torrente Nirone e al limite meridionale del Parco Regionale td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Bollate, iniziano i lavori di riqualificazione di un'area confiscata alla criminalità organizzata… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate iniziano

Il Notiziario

Un terreno che apparteneva alla criminalità organizzata confiscato, trasformato in un bosco e restituito ai cittadini. Accade nell'area di via Verdi a Bollate, nord di Milano, dove in questi giorni so ...L'Aquila. Dare un nuovo impulso al mercato dell'automotive abruzzese e, inoltre, ottenere una riduzione delle tasse e dei contenziosi. Sono questi i principali obiettivi che si pone il progetto di leg ...