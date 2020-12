Boccia rassicura gli italiani | ' Dal 7 gennaio il Paese ripartirà'

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arrivano le parolenti del ministro per gli Affari regionali Francescointervenendo a 5G Italy mentre il nuovo Dpcm, che verrà varato entro il 3 dicembre. Dal 7il"...

Ultime Notizie dalla rete : Boccia rassicura

Globalist.it

"Noi non possiamo permetterci la terza ondata - ha sottolineato Boccia - perché non vogliamo che una sola persona possa morire per covid nel corso del nuovo anno" ..."Gesù nasca due ore prima...": scoppia la polemica dopo la frase del ministro Boccia sul Natale. Le dure parole di Padre Ariel Levi di Gualdo ...