Bmt | De Negri | Il turismo? Ripartirà dal Sud Appuntamento il 19 marzo a Napoli per 24^ edizione della fiera

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)come motore per il rilancio dell’economia nell’Italia post pandemia, in particolare nell’Italia meridionale. E’ l’impegno che Bmt, la Borsa Mediterranea del, si assume in vista24esimain programma da venerdì 19 a domenica 212021 nei padiglioniMostra d’Oltremare di. “Dare il là alla ripresa è una grossa responsabilità – spiega l’amministratore di Progecta, Angelo de– con l’Italia che sarà al centro del mercato per un’epoca in cui si prevede un interesse prevalente e sostanziale per ildi prossimità”. Un impegno che vedrà al fianco di Bmt diversi partner, fra cui UniCredit che si conferma anche per il 2021 sponsormanifestazione. Borsa nel segno ...