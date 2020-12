Bilancio Napoli 2020 in perdita per 19 milioni. Il club paga 112 milioni di stipendi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Calcio e Finanza pubblica i dati relativi al Bilancio al 30 giugno 2020 del Napoli. C’è un rosso di 18,97 milioni di euro, con fatturato in calo a causa del Covid. Nello specifico, nella stagione 2019-20, i ricavi sono stati di 274,7 milioni, con un calo dell’8,4% rispetto ai 299,6 milioni del Bilancio al 30 giugno 2019. “Tra le principali voci di fatturato per il Napoli, i ricavi da diritti tv sono stati pari a 121,2 milioni di euro (142,8 nel 2018/19) di cui 54,2 dalla Serie A e 61 milioni dalle competizioni Uefa, mentre le plusvalenze sono state pari a 95,8 milioni di euro (83,2 nel 2018/19), i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Calcio e Finanza pubblica i dati relativi alal 30 giugnodel. C’è un rosso di 18,97di euro, con fatturato in calo a causa del Covid. Nello specifico, nella stagione 2019-20, i ricavi sono stati di 274,7, con un calo dell’8,4% rispetto ai 299,6delal 30 giugno 2019. “Tra le principali voci di fatturato per il, i ricavi da diritti tv sono stati pari a 121,2di euro (142,8 nel 2018/19) di cui 54,2 dalla Serie A e 61dalle competizioni Uefa, mentre le plusvalenze sono state pari a 95,8di euro (83,2 nel 2018/19), i ...

