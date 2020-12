Biden ha presentato la squadra per l’economia: “Lavoreremo per unire” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo aver annunciato la squadra per la sicurezza nazionale, Joe Biden ha presentato i nomi di governo per l’economia. Come già rivelato, l’ex numero uno della Federal Reserve Janet Yellen guiderà il dipartimento del Tesoro. Se approvata dal Senato, sarà la prima donna a ricoprire tale incarico. “Stiamo attraversando una crisi storica – ha detto Yellen – È necessario muoversi con urgenza perché l’inazione produrrebbe una recessione in grado di auto-alimentarsi, provocando maggiore devastazione”. Leggi anche: Usa 2020, sette donne per la comunicazione alla Casa Bianca. È prima volta Gli altri nomi Dal teatro Queen di Wilmington, in Delaware, Biden ha presentato anche gli altri nomi della squadra. “Un team di prima classe – ha detto il presidente eletto – che ci ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo aver annunciato laper la sicurezza nazionale, Joehai nomi di governo per. Come già rivelato, l’ex numero uno della Federal Reserve Janet Yellen guiderà il dipartimento del Tesoro. Se approvata dal Senato, sarà la prima donna a ricoprire tale incarico. “Stiamo attraversando una crisi storica – ha detto Yellen – È necessario muoversi con urgenza perché l’inazione produrrebbe una recessione in grado di auto-alimentarsi, provocando maggiore devastazione”. Leggi anche: Usa 2020, sette donne per la comunicazione alla Casa Bianca. È prima volta Gli altri nomi Dal teatro Queen di Wilmington, in Delaware,haanche gli altri nomi della. “Un team di prima classe – ha detto il presidente eletto – che ci ...

