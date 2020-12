Biccy compie 11 anni | Happy BiccyDay!

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)oggi11. Un ragazzino in prima media, praticamente. Era il 2 dicembre di oltre un decennio fa, infatti, quando sulla piattaforma gratuita blogger pubblicai il primo articolo di quello che volevo fosse un blog ironico, pungente ed altamente personale. E lo è ancora. In questi 11il sito è cambiato e maturato, se nel 2012 è passato dalla piattaforma gratuita blogger al dominio puntoit, quest’anno ha cambiato nome da BitchyF al più simpatico e colloquiale. Cambia la forma, ma non la sostanza. Quando il blog ha debuttato online in radio Lady Gaga suonava con Bad Romance, al Grande Fratello c’erano Maicol Berti e Veronica Ciardi e gli omofobi avevano fatto di Luca era Gay di Povia il loro inno. A distanza di oltre un decennio ed in piena pandemia mondiale,...