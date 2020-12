Berlino, i negazionisti annunciano un corteo per Capodanno di oltre 20mila persone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I negazionisti tedeschi hanno fatto sapere che nella notte di Capodanno si terrà a Berlino un corteo di oltre 20mila persone. A dichiararlo alla Dpa è stato Michael Ballweg, iniziatore del movimento Querdenken (che tradotto vuol dire pensiero trasversale). Secondo le intenzioni di Ballweg, il corteo dovrebbe iniziare alle 17 del 31 dicembre di fronte la porta di Brandeburgo, nel viale 17 giugno. Sul sito del movimento sono apparse le scritte “Manifestazione federale a Berlino del 31.12.2020” e “Benvenuti nel 2021, l’anno della libertà e della pace”. Il nome che si è voluto dare alla manifestazione è “Berlino invita l’Europa per la libertà e la pace II”. La richiesta di autorizzazione è stata fatta pervenire alla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Itedeschi hanno fatto sapere che nella notte disi terrà aundi. A dichiararlo alla Dpa è stato Michael Ballweg, iniziatore del movimento Querdenken (che tradotto vuol dire pensiero trasversale). Secondo le intenzioni di Ballweg, ildovrebbe iniziare alle 17 del 31 dicembre di fronte la porta di Brandeburgo, nel viale 17 giugno. Sul sito del movimento sono apparse le scritte “Manifestazione federale adel 31.12.2020” e “Benvenuti nel 2021, l’anno della libertà e della pace”. Il nome che si è voluto dare alla manifestazione è “invita l’Europa per la libertà e la pace II”. La richiesta di autorizzazione è stata fatta pervenire alla ...

