Benevento, sì al progetto ‘Spesa Sospesa’. Mastella: “Iniziativa per aiutare famiglie meno abbienti” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comune di Benevento ha aderito al progetto Spesa Sospesa. A renderlo noto è il sindaco Clemente Mastella che spiega: “Si tratta di una piattaforma e-commerce che promuove le donazioni alimentari e nella quale i commercianti giocheranno un ruolo da protagonista posizionando un carrello o un box all’interno del proprio negozio e affiggendo all’esterno del punto vendita la locandina che pubblicizza l’iniziativa. I clienti potranno in questo modo lasciare nel carrello le donazioni alimentari che saranno poi ritirate e distribuite alle famiglie meno abbienti della città dai volontari della Croce Rossa”. I negozianti che vorranno aderire all’iniziativa Spesa Sospesa non dovranno fare altro che andare su sito web www.spesasospesa.store e cliccare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comune diha aderito alSpesa Sospesa. A renderlo noto è il sindaco Clementeche spiega: “Si tratta di una piattaforma e-commerce che promuove le donazioni alimentari e nella quale i commercianti giocheranno un ruolo da protagonista posizionando un carrello o un box all’interno del proprio negozio e affiggendo all’esterno del punto vendita la locandina che pubblicizza l’iniziativa. I clienti potranno in questo modo lasciare nel carrello le donazioni alimentari che saranno poi ritirate e distribuite alleabbienti della città dai volontari della Croce Rossa”. I negozianti che vorranno aderire all’iniziativa Spesa Sospesa non dovranno fare altro che andare su sito web www.spesasospesa.store e cliccare ...

puntomagazine : Mastella: “Ulteriore iniziativa per aiutare le famiglie meno abbienti” #news #Benevento - TV7Benevento : Il Comune di Benevento ha aderito al progetto Spesa Sospesa... - NTR24 : Il Comune di Benevento ha aderito al progetto Spesa Sospesa - CampiMinati : Il Torino sta vanificando quanto di buono la Juventus ha fatto contro Crotone e Benevento per aiutarlo a vincere un… - panoz4ever : @ClaudioZuliani Direttore non riesce proprio a non parlare di arbitri nemmeno quando di pareggia a Benevento... pec… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento progetto Enti - Il Comune di Benevento ha aderito al progetto Spesa Sospesa Realtà Sannita Benevento, sì al progetto ‘Spesa Sospesa’. Mastella: “Iniziativa per aiutare famiglie meno abbienti”

Benevento – Il Comune di Benevento ha aderito al progetto Spesa Sospesa. A renderlo noto è il sindaco Clemente Mastella che spiega: “Si tratta di una piattaforma e-commerce che promuove le donazioni a ...

Global Teacher Prize, conto alla rovescia per il premio al miglior prof del mondo. Vincerà un italiano?

Giovedì 3 dicembre alle 12 si saprà chi ha vinto il premio da un milione di dollari. Per la prima volta tra i dieci finalisti del «Nobel per l’insegnamento» c’è anche un docente italiano: Carlo Mazzon ...

Benevento – Il Comune di Benevento ha aderito al progetto Spesa Sospesa. A renderlo noto è il sindaco Clemente Mastella che spiega: “Si tratta di una piattaforma e-commerce che promuove le donazioni a ...Giovedì 3 dicembre alle 12 si saprà chi ha vinto il premio da un milione di dollari. Per la prima volta tra i dieci finalisti del «Nobel per l’insegnamento» c’è anche un docente italiano: Carlo Mazzon ...