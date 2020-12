Benevento-Juventus, giudice sportivo toglie ammonizione Glik: cosa succede al fantacalcio? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il giudice sportivo, stando a quanto si legge dal comunicato diramato martedì, non ha tenuto conto dell’ammonizione – presunta e dunque non reale – rimediata da Kamil Glik nel match tra Benevento e Juventus. Per tutti i tabellini – anche per il sito della Lega Serie A – il difensore polacco era stato ammonito da Pasqua, ma così evidentemente non è stato. Ma cosa succede al fantacalcio? La giornata andrà ricalcolata qualora il giocatore fosse tra i titolari o tra i subentranti di un fantallenatore, in modo tale da restituire il mezzo punto in più in questione: chissà che possa mutare l’esito di alcuni scontri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il, stando a quanto si legge dal comunicato diramato martedì, non ha tenuto conto dell’– presunta e dunque non reale – rimediata da Kamilnel match tra. Per tutti i tabellini – anche per il sito della Lega Serie A – il difensore polacco era stato ammonito da Pasqua, ma così evidentemente non è stato. Maal? La giornata andrà ricalcolata qualora il giocatore fosse tra i titolari o tra i subentranti di un fantallenatore, in modo tale da restituire il mezzo punto in più in questione: chissà che possa mutare l’esito di alcuni scontri. SportFace.

