Belen sotto attacco: Jeremias risponde con offese volgari (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Frase volgare di Jeremias nei confronti di una utente di Instagram che aveva ironizzato sulla relazione della showgirl con Antonino. Ma non solo. Il fratello di Belen ha poi asfaltato pure l’ex marito della sorella: su un post dove spiccava un bacio tra la showgirl e il suo fidanzato ha scritto una frase riferita al ballerino. Belen spesso attaccata dagli hater Che Belen sia criticata e insultata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Frase volgare dinei confronti di una utente di Instagram che aveva ironizzato sulla relazione della showgirl con Antonino. Ma non solo. Il fratello diha poi asfaltato pure l’ex marito della sorella: su un post dove spiccava un bacio tra la showgirl e il suo fidanzato ha scritto una frase riferita al ballerino.spesso attaccata dagli hater Chesia criticata e insultata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ozgur_Ezgi79 : Ma mi sto chiedendo da qualche giorno,ma le signore che commentano sotto il post di Belen scrivendo che obbligatori… - micatrashtv : RT @MsSoleyka: Piccola curiosità: ho letto che Simone del trono over è stato il primo fidanzato di Belen in Italia, io sotto shock #uominie… - brontolodesign : #UominieDonne ecco l ex di Belen, quando lei era sotto effetto di droghe pesanti - LanzaConsulente : @marina101902 Carissima Marina, dal mio punto di vista, sotto tanti aspetti, credo che tu sia migliore di Belen!!!!??.... - GingerRedPink : Belen con tacco sotto i 12 centimetri non si puó vedere #tusiquevales -