Beffa Inter, dopo la vittoria sui social spunta l’hashtag “biscotto” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non ha fatto in tempo a godersi la vittoria in Germania, che per i social è già Inter a rischio biscotto. Il 3-2 al cardiopalma con cui i nerazzurri, trascinati da un supremo Lukaku, hanno espugnato il Borussia Park di Moenchengladbach è infatti il primo passo di un percorso che potrebbe garantire gli ottavi di finale di Champions League ma che rischia, vista la situazione nel girone di rivoltarsi proprio contro i ragazzi di Antonio Conte. Se infatti la prossima settimana Lautaro e compagni dovessero battere lo Shakhtar, unico risultato possibile per sperare di passare il turno, a Real Madrid e Borussia basterebbe un pareggio per qualificarsi a braccetto. Il più classico dei biscotti, insomma. LEGGI ANCHE > Inter, il ko col Real mette a rischio la Champions e i tifosi “cacciano” Conte Inter a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non ha fatto in tempo a godersi lain Germania, che per iè giàa rischio biscotto. Il 3-2 al cardiopalma con cui i nerazzurri, trascinati da un supremo Lukaku, hanno espugnato il Borussia Park di Moenchengladbach è infatti il primo passo di un percorso che potrebbe garantire gli ottavi di finale di Champions League ma che rischia, vista la situazione nel girone di rivoltarsi proprio contro i ragazzi di Antonio Conte. Se infatti la prossima settimana Lautaro e compagni dovessero battere lo Shakhtar, unico risultato possibile per sperare di passare il turno, a Real Madrid e Borussia basterebbe un pareggio per qualificarsi a braccetto. Il più classico dei biscotti, insomma. LEGGI ANCHE >, il ko col Real mette a rischio la Champions e i tifosi “cacciano” Contea ...

