Beautiful anticipazioni | Katie ha bisogno di un rene nuovo | chi lo dona?

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata didi domani 3 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap americana. Purtroppo come avrete capito, le condizioni di salute disono davvero molto preoccupanti. La moglie di Bill sta male tanto che i medici non sono affatto ottimisti. Al momento credono che l’unica cosa che le potrebbe salvare la vita, sia un trapianto di reni. Bill è sconvolto da quanto sta accadendo a, non si sarebbe mai aspettato di dover apprendere questa notizia devastante… Nel frattempo gli altri componenti della famiglia che ancora non sanno nulla di quello che è successo a, continuano la loro quotidianità. E così Quinn scopre che suo figlio ha chiesto a Sally di diventare sua moglie e ne ...