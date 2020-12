Beach volley, Thomas Casali squalificato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Presidente della Beach volley University e Beacher italiano Thomas Casali è stato squalificato. Il Tribunale Federale della Fipav gli ha assegnato una sospensione di 15 giorni dalle attività. Thomas Casali – Photo credit: web Casali è stato squalificato per aver commentato, lo scorso maggio, un post su Facebook del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ha espresso tutto il suo dissenso per le scelte governative sportive attuate in lockdown, sollecitando la Fipav ad intervenire inserendo dei protocolli anche per il Beach volley… che in quella fase era l’unica attività sportiva senza averne uno. “Alla Fipav non frega niente delle società di Beach ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Presidente dellaUniversity eer italianoè stato. Il Tribunale Federale della Fipav gli ha assegnato una sospensione di 15 giorni dalle attività.– Photo credit: webè statoper aver commentato, lo scorso maggio, un post su Facebook del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ha espresso tutto il suo dissenso per le scelte governative sportive attuate in lockdown, sollecitando la Fipav ad intervenire inserendo dei protocolli anche per il… che in quella fase era l’unica attività sportiva senza averne uno. “Alla Fipav non frega niente delle società di...

