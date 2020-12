"Basta mettere alla prova la pazienza degli italiani". De Bortoli, odore di rivolta contro il governo | Video (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "La pazienza degli italiani non deve essere messa a ulteriore dura prova". Anche Ferruccio De Bortoli, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, chiede al governo di raddrizzare la barra e non scherzare col fuoco. In studio parlano tanti ristoratori vessati dai vari Dpcm e soprattutto dall'incertezza delle misure con cui Palazzo Chigi sta "governando" l'emergenza. Un quadro desolante. "Abbiamo dato prova della straordinaria resilienza del nostro Paese, siamo stati disciplinati, attenti e abbiamo anche sopportato la cacofonia tra Stato e regioni", ricorda l'ex direttore del Corriere della Sera. "Oggi chiediamo di avere dati più certi, e le persone che difendono le loro attività nel rispetto della normativa devono essere comprese. Perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Lanon deve essere messa a ulteriore dura". Anche Ferruccio De, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, chiede aldi raddrizzare la barra e non scherzare col fuoco. In studio parlano tanti ristoratori vessati dai vari Dpcm e soprattutto dall'incertezza delle misure con cui Palazzo Chigi sta "governando" l'emergenza. Un quadro desolante. "Abbiamo datodella straordinaria resilienza del nostro Paese, siamo stati disciplinati, attenti e abbiamo anche sopportato la cacofonia tra Stato e regioni", ricorda l'ex direttore del Corriere della Sera. "Oggi chiediamo di avere dati più certi, e le persone che difendono le loro attività nel rispetto della normativa devono essere comprese. Perché ...

