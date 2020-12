Bassetti boccia la chiusura dei ristoranti | “A Natale è più sicuro pranzare fuori che a casa”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continua a confermarsi voce equilibrata, onesta intellettualmente, mai catastrofista l’infettivologo Matteo. Ospite di Bianca Berlinguer a “CartaBianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, il medico del San Martino Genova ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus.contro ladeiLa puntata è ricca, si parlava ovviamente del piano Covid diannunciato dal governo. Dei divieti, deichiusi, delle messe e tutto quanto attiene alle misure di dicembre.come in altre occasioni mostra di non condividere le chiusure indiscriminate dei: “Facendo rispettare tutte le regole, è piùun pranzo al ristorante che in una ...