Basket, EuroCup 2020-2021: Venezia crolla in casa del Bourg en Bresse (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si complica il cammino europeo della Umana Reyer Venezia. La squadra di coach De Raffaele è crollata in casa dei francesi del Bourg En Bresse nell'ottava giornata di EuroCup. Una sconfitta nettissima per Venezia (87-59), che adesso si trova obbligata a vincere il match di domani sempre con la formazione transalpina (recupero della terza giornata) per avere ancora speranze di accedere alla Top-16. Protagonista del match Danilo Andjusic, che ha messo a referto 21 punti. In doppia cifra chiudono anche Zachery Peacock, Kadeem Allen (entrambi con 13 punti) e Thomas Scrubb (10). A Venezia non bastano i 13 punti di Michael Bramos e i 12 di Austin Daye. Una partita dominata dai padroni di casa, che hanno chiuso il primo quarto sopra di undici ...

