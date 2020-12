Bari | tegola Minelli | alterazioni del tracciato elettrocardiografico post-Covid La situazione

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una vera e propriaper Gaetano Auteri.Il calciatore delAlessandrodovrà restare lontano dal rettangolo verde per almeno un mese. Il giovane difensore classe 1999 nelle scorse settimane era risultato positivo al Coronavirus. Ragion per cui, ha dovuto sostenere la visita di idoneità per la ripresa dell'attività agonistica. Tuttavia, nel corso della visita sono emerse alcune lievidel. Di seguito, il comunicato diramato dal club pugliese sul proprio sito di riferimento."SSCrende noto che il calciatore Alessandro, nel corso della visita di idoneità necessaria per la ripresa dell’attività sportiva agonistica a seguito di infezione da-19, ha presentato ...