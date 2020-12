Barcellona, tutto facile contro il Ferencvaros. Il Bruges vola a -2 dalla Lazio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Il Barcellona supera senza problemi, 3-0, il Ferencvaros . Senza Messi è Griezmann ad illuminare la notte ungherese. Grazie a questa vittoria l'undici di Koeman mantiene la prima piazza nel ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Ilsupera senza problemi, 3-0, il. Senza Messi è Griezmann ad illuminare la notte ungherese. Grazie a questa vittoria l'undici di Koeman mantiene la prima piazza nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona tutto Liverpool, sfida al Barcellona per lo svincolato Ezequiel Garay TUTTO mercato WEB Juventus – Dinamo Kiev 3-0, il tabellino: vittoria facile per i bianconeri

Il tabellino di Juventus - Dinamo Kiev 3-0 il risultato finale: Chiesa, Morata e Ronaldo per la vittoria finale. Cr7 sigla il suo 750esimo gol in carriera ...

United, PSG e Lipsia, tutto in 90’

TORINO - Padroni del Guppo G del primo turno di Champions League, Barcellona e Juventus si sono regalati una serata gustosa. I catalani (senza Messi) sono andati a far la voce grossa (3-0) in casa del ...

