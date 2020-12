Bank of Japan, introdotto interesse 0,1% su depositi di istituti di credito (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Banca del Giappone introdurrà il pagamento di un interesse dello 0,1% sui depositi detenuti da istituti di credito regionali che soddisfano determinati requisiti. Lo ha annunciato il vice governatore della banca centrale Giappone Masayoshi Amamiya, sottolineando che la misura serve per rafforzare il sistema finanziario regionale “il più rapidamente possibile”. L’interesse dello 0,1% sarà pagato sui depositi detenuti di banche che riducono i costi, aumentano i profitti o si consolidano, e servirà a rafforzare istituti che soffrono di anni di tassi di interesse molto bassi e permettere loro di ” adempiere agevolmente al loro funzionamento di intermediazione finanziaria”. “L’economia che sta migliorando solo a un ritmo basso ed è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Banca del Giappone introdurrà il pagamento di undello 0,1% suidetenuti dadiregionali che soddisfano determinati requisiti. Lo ha annunciato il vice governatore della banca centrale Giappone Masayoshi Amamiya, sottolineando che la misura serve per rafforzare il sistema finanziario regionale “il più rapidamente possibile”. L’dello 0,1% sarà pagato suidetenuti di banche che riducono i costi, aumentano i profitti o si consolidano, e servirà a rafforzareche soffrono di anni di tassi dimolto bassi e permettere loro di ” adempiere agevolmente al loro funzionamento di intermediazione finanziaria”. “L’economia che sta migliorando solo a un ritmo basso ed è ...

Giappone: in novembre base monetaria salita del 16,5% annuo

Secondo i dati diffusi dalla Bank of Japan, la base monetaria del Sol Levante è salita in novembre del 16,5% annuo, in ulteriore moderata accelerazione rispetto al progresso del 16,3% di ottobre (14,3 ...

Secondo i dati diffusi dalla Bank of Japan, la base monetaria del Sol Levante è salita in novembre del 16,5% annuo, in ulteriore moderata accelerazione rispetto al progresso del 16,3% di ottobre (14,3 ...