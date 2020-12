Bambino di 7 anni uccide il patrigno. La mamma: 'Mio figlio mi ha difesa' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un contesto familiare difficile, una lite che diventa violenza, e un Bambino di soli sette anni che difende se stesso e la mamma uccidendo a coltellate il patrigno . Potrebbe essere questa la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un contesto familiare difficile, una lite che diventa violenza, e undi soli setteche difende se stesso e lando a coltellate il. Potrebbe essere questa la ...

Tg3web : In Germania nella cittadina di Treviri un auto si è lanciata sulla folla in una zona pedonale causando morti, fra c… - Tg1Raiofficial : 'Grazie a #Maradona oggi ho una vita normale'. 36 anni dopo il racconto di un uomo, che da bambino era affetto da u… - SkyTG24 : Ucciso a coltellate nel Foggiano, la compagna: “È stato mio figlio di 7 anni” - imnotf33lingfab : RT @homexhar: non riesco a smettere di pensarci, guardate come torna indietro per baciare florence per poi andare a lavoro buono buono bell… - 4n1mo51t1som1n4 : 'L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi sticazzi di un bambino morto a 11 anni di tumore'… -