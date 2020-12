Bambina Bambolina è il nuovo brano di Yoniro the moon girl

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quando il secondo lock down è arrivato mi ha colto alla sorpresa. Lo so, non è un lock down, almeno nessuno lo ha chiamato formalmente così, e a ben vedere ci sono delle differenze evidenti rispetto al lock down di marzo, ma resta il fatto che è qualcosa che gli somiglia parecchio, e che in tutti i casi, per il comparto della musica, che è a ben vedere il comparto nel quale lavoro io, è a tutti gli effetti un secondo lock down, teatri e sale concerti chiusi a data da destinarsi. Mi ha colto di sorpresa non perché non fosse piuttosto chiaro che saremmo incappati in una seconda ondata, se ne era parlato più e più volte e gli unici che ne sono rimasti realmente sorpresi, sembra, sono quelli che ci governano, incapaci di improntare uno straccio di protocollo sanitario in grado di reggere a un impatto che stavolta non era così anomalo e soprattutto incapaci di ragionare a freddo su come ...