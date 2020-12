Babylon: Margot Robbie potrebbe sostituire Emma Stone nel film di Damien Chazelle (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'attrice Margot Robbie potrebbe recitare nuovamente accanto a Brad Pitt in Babylon, il film di Damien Chazelle, sostituendo Emma Stone. Margot Robbie dovrebbe essere la sostituta di Emma Stone nel film Babylon, il nuovo progetto diretto da Damien Chazelle nel cui cast c'è anche Brad Pitt. I due attori hanno recitato insieme in occasione di C'era una volta a... Hollywood, il film diretto da Quentin Tarantino che ha permesso a Pitt di conquistare un premio Oscar. Babylon, prodotto da Paramount, racconterà la storia del passaggio dal cinema muto al sonoro e porterà sul ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'attricerecitare nuovamente accanto a Brad Pitt in, ildi, sostituendodovrebbe essere la sostituta dinel, il nuovo progetto diretto danel cui cast c'è anche Brad Pitt. I due attori hanno recitato insieme in occasione di C'era una volta a... Hollywood, ildiretto da Quentin Tarantino che ha permesso a Pitt di conquistare un premio Oscar., prodotto da Paramount, racconterà la storia del passaggio dal cinema muto al sonoro e porterà sul ...

