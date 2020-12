Azzolina | trasformare crisi in opportunità Abbiamo garantito investimenti strutturali che rimarranno alle scuole

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Comunicato ministero Istruzione - La Ministra dell’Istruzione, Lucia, ha incontrato oggi, in videoconferenza, il Forum degli Studenti e i coordinatori regionali delle Consulte studentesche. L'articolo .

"Fin dall’inizio abbiamo voluto dare un senso alle difficoltà che stiamo vivendo per trasformare la crisi in un’opportunità", ha aggiunto Azzolina, riepilogando le misure adottate. "Abbiamo garantito ...ROMA- Nel prossimo Dpcm ci saranno misure “per un graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore”. Lo ha garantito il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina oggi all’incontro col F ...